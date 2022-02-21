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Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp - Son Dakika

Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp

21.02.2022 17:46

- Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında ilk can kaybı bildirildi.

- Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp

ATİNA - Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında ilk can kaybı bildirildi. Kayıp olan 11 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı, diğer 10 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Euroferry Olympia isimli feribotta İtalya seferini yaptığı sırada Yunanistan açıklarında yangın çıkmış, 292 yolcudan en az 281'i kurtarılmıştı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kayıp olan 11 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Söz konusu yangında ilk can kaybı kayıtlara geçerken, hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki Evangelo Malisiada isimli Yunanistan vatandaşı olduğu belirtildi. Kayıp olan 10 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yetkililer, gemi içerisindeki sıcaklıktan dolayı, 45 kişilik özel ekipmanlı itfaiye erlerinin ancak kısa süreli arama çalışmaları yapabildiğini, soğutma çalışmaları ile birlikte aşamalı şekilde içeri girildiğini belirtti.

Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp
Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp
Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp

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Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp Yunanistan'daki Feribot Faciasında 1 Yolcu 54 Saat Sonra Kurtarıldı Yunanistan'daki Feribot Faciasında 1 Yolcu 54 Saat Sonra Kurtarıldı Yunanistan'da Feribot Alev Aldı Yunanistan'da Feribot Alev Aldı

Yunanistan, İtfaiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki feribot faciasında 10 kişi hala kayıp - Son Dakika
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