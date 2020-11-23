Yunanistan'daki grev, sınır kapısını kapatıyor - Son Dakika

Yunanistan'daki grev, sınır kapısını kapatıyor
23.11.2020 17:28
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'da yapılacak grev sebebiyle İpsala Sınır Kapısı'nın 24 saat süreyle kapatılacağı duyuruldu.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'da yapılacak grev sebebiyle İpsala Sınır Kapısı'nın 24 saat süreyle kapatılacağı duyuruldu.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Yunan Gümrük Personelinin yapacağı grev dolayısıyla İpsala Gümrük Kapımızda 24 Kasım 2020 tarih saat 07.30'dan 25 Kasım 2020 tarih saat 07.30'a kadar 24 saat süreyle yolcu işlemleri hariç, ticari amaçlı TIR aracı giriş-çıkış işlemleri yapılmayacaktır" denildi.
(İHA)
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