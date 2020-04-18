Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da - Son Dakika Dünya

Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da

6 saat önce

Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 47 çocuk Almanya'ya getirildi.

Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da, System.String[]

Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 47 çocuk Almanya'ya getirildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina'dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Yunanistan, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:53 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi         
19:08
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım         
18:48
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede         
18:44
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti         
18:13
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Turizm Bakanı'nın Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı         
17:32
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi         
17:02
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular         
16:58
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 21:37:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]