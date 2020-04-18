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Yunanistan'daki kamplarda yaşayan refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'da
6 saat önce
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 47 çocuk Almanya'ya getirildi.
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç 47 çocuk Almanya'ya getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina'dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:53
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