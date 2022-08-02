Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi Açıklaması - Son Dakika
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Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi Açıklaması

02.08.2022 21:36
Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi Açıklaması

Yunanistan'daki Kathimerini gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Yunan versiyonunun göreve getirilmesi" önerisinde bulunuldu.

Yunanistan'daki Kathimerini gazetesinde yayımlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Yunan versiyonunun göreve getirilmesi" önerisinde bulunuldu.

Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bilimsel Direktörü Sotiris Serbos, Altun'un 24 Temmuz'da Kathimerini gazetesinde yayımlanan röportajını okurken, Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen, bölgesel etkinliği artan Türkiye'de, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğuna dikkatin çekildiği yazıda, Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu aktarıldı.

Yazıda, Yunanistan'ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilerek, "Altun'un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için geçmişe kıyasla daha orantısız şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

YORUMLAR
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Bakan Akar: '(Yunanistan) Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Bakan Akar: '(Yunanistan) Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Akar: '(Yunanistan) Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Akar: '(Yunanistan) Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler.
Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan basınından Türkiye'nin iletişim modelini örnek alma önerisi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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