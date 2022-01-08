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Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor - Son Dakika

Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor

08.01.2022 11:11

Yıllardır Yunanistan'da yaşayan Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini, kök salmaya başladıkları bu ülkede de yaşatmaya devam ediyor.

Yıllardır Yunanistan'da yaşayan Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini, kök salmaya başladıkları bu ülkede de yaşatmaya devam ediyor.

Mısır kökenli, Ortodoks Hristiyan bir topluluk olan Kıptiler, farklı sebeplerle göç ettikleri Yunanistan'da bugün kendi kiliselerine sahip, ekonomik ve sosyal yaşama entegre olmuş aktif bir grup olarak varlık gösteriyor.

Yunanistan Kıpti Toplumu Lideri Sami Riyad, AA muhabirine, bu ülkede yaşayan Kıpti toplumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kıptilerin, Yunanistan'da yaklaşık 40 yıldır organize bir topluluk olarak var olduklarını söyleyen Riyad, "Yunanistan'da Kıptiler 80'li yıllardan beri bir topluluk olarak var. Çoğu, ekonomik nedenlerle iş bulmak için ya da eğitim için gelmiş. Din eğitimi için gelenler de var. Bugün Yunanistan'da yaklaşık 4 bin Kıpti bulunuyor. Eskiden sayımız daha fazlaydı ancak buradaki ekonomik kriz döneminde, çoğu Kıpti Yunanistan'dan ayrıldı." dedi.

Kıpti gelenekleri doğu kültüründen izler taşıyor

Riyad, geleneklerinin doğu kültürüne yakınlığına işaret ederek kiliselerdeki ayinlerinin de bu kültüre ait izler taşıdığını ifade etti.

Kıpti geleneğinin köklü bir tarihi olduğunu belirten Riyad, toplum olarak Yunanistan'da yaşatmaya devam ettikleri kültürel değerlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimiz kültürel değerlerimizi korumak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Geleneklerimiz daha çok doğu kültürüne yakın. Geleneksel yemeklerimiz var. Ayinlerimiz farklı. Kiliselerimizdeki ayinler de çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ayin sırasında özel kıyafetler giyiliyor. Kendi geleneksel kıyafetlerimiz var. Vaftiz törenlerimize de çok önem veriyoruz, vaftiz için büyük törenler yapıyoruz."

Ayinlerde Yunanca ve Kıptice kullanılıyor

Ayinlerin hem Yunanca hem de Kıptice yapıldığını belirten Riyad, "Dilimiz eski Yunancaya çok yakın. Alfabemiz de öyle." diye konuştu.

Helenistik kültür ile Büyük İskender döneminde etkileşime geçen Kıptiler, eski bir Mısır halkı olarak biliniyor. Kıptiler, geleneksel olarak içerisinde çoğunlukla Yunan harflerin bulunduğu Kıpti alfabesini kullanıyor ancak genç kuşak Arap alfabesine de hakim.

Doğu takvimini benimseyen Kıptiler Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor

Doğu takvimini benimseyen Ortodoks Hristiyan olan Kıptiler, Noel bayramını da eski takvime göre 7 Ocak'ta kutluyor.

Kıpti kilisesinde, ikonaların yanı sıra aslan heykelleri de dikkati çekiyor. Duaların okunduğu özel bölüme girişte ayakkabılar çıkarılıyor. Ayin sırasında, çoğu kadın özel bir örtü ile başını örtüyor. Ayinlerde çocuklardan oluşan bir koro da bulunuyor.

Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor
Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor
Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor

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Yunanistan, Ortodoks, Riyad, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki Kıptiler, Mısır'dan getirdikleri kültürel değerlerini koruyor - Son Dakika
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