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Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 saat önce
Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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