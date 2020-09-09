Yunanistan'daki Moria sığınmacı kampında tekrar yangın çıktı - Son Dakika

Yunanistan'daki Moria sığınmacı kampında tekrar yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında gece saatlerinde çıkan yangının ardından yeni bir yangının daha çıktığı bildirildi.

Yunanistan'daki Moria sığınmacı kampında tekrar yangın çıktı, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında gece saatlerinde çıkan yangının ardından yeni bir yangının daha çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'daki iki noktadan tekrar alevler yükseldi.

Kampta kalan sığınmacıların yangın nedeniyle çadırlarını terk ettiği belirtilirken, çok sayıda sığınmacının kent merkezine doğru yürümeye başladığı aktarıldı.

Yaklaşık 2 bin sığınmacı gemilerde konaklayacak

Bu arada yaklaşık 2 bin sığınmacının bu geceyi bir yolcu gemisi ve iki askeri gemide geçireceği kaydedildi.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsız sığınmacı çocuğun, gece ve yarın sabah üç ayrı uçakla Atina'ya ve ülkenin kuzeyindeki kamplara nakledileceği aktarıldı.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Midilli Adası'ndaki kampın farklı noktalarında saat 02.00 sularında çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

OHAL ilan edilmişti

Yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Yunanistan Göç Politikaları Bakan Vekili Yorgo Kumutsakos, yangının Kovid-19 salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların çıkardığı karmaşanın ardından çıktığını ifade etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Kovid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları da kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Midilli Adası, Yunanistan, Yangın, Yunan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki Moria sığınmacı kampında tekrar yangın çıktı - Son Dakika

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