Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
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Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor

25.07.2022 19:02
Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor

- Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.

- Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor

ATİNA - Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.

Yunanistan'ın Evros bölgesindeki Sofulu beldesinde Dadia Ormanı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yunanistan İtfaiye sözcüsü Yiannis Artopios düzenlediği basın toplantısında, çıkan yangının hafta sonu boyunca da devam ettiğini belirterek, Perşembe gününden bu yana süren yangının son derece zorlu olduğunu, ancak kuzeydoğuda daha olumlu bir tablo görüldüğünü kaydetti. Artopios, 320 itfaiyeci ve 68 itfaiye aracından oluşan ekibin, çok sayıda gönüllü itfaiyeci ile 6 yangın söndürme helikopteri ve 9 helikopterin yangını söndürmek için aralıksız çalıştığını söyledi.

Yoğun duman, rüzgar ve gece boyunca süren yüksek nem oranının yangına havadan müdahale çabalarını engellediğini kaydeden Artopios, "Bu nedenle, yangın bariyerleri ve şeritler oluşturmak için mümkün olan yerlerde iş makineleri kullanmaya çalışıyoruz. Doğu Makedonya-Trakya'nın tüm itfaiye kuvvetleri dünden beri teyakkuzda. Sivil Savunma kuvvetleri her türlü yardımı yapıyor" dedi.

Midilli'de müdahale sürüyor

İtfaiye sözcüsü Grevena'da yangının devam ettiğini, Cumartesi öğleden sonra yerel saatle 13.34'te başlayan bir başka büyük yangında ise Akritochori'de çiftlik ve ormanlık alanın yandığını kaydetti. Bölgede 61 itfaiyeci ile 5 kara ekibi, 14 araç, 4 uçak ve 2 helikopterin alevlerle mücadele ettiğini ifade eden Artopios, Cumartesi günü Midilli'de çıkan yangına 50 itfaiyeci, 17 itfaiye aracı, 2 kara ekibi ve bir helikopterin yanı sıra yerel yönetim güçleri ve gönüllülerin de müdahale ettiğini, Vatera köyünde tahliye emri verildiğini söyledi.

Alevler Edirne'nin sınır köylerine yaklaştı

Öte yandan, Yunanistan'da günlerdir süren orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerlemeye devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görüldü. Yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

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Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Kaynak: İHA

Yunanistan, İtfaiye, Sofulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki orman yangını kontrol altına alınamıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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