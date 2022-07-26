Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor - Son Dakika
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Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor

26.07.2022 12:53
Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor

YUNANİSTAN'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor.

YUNANİSTAN'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor. Arazöz ve helikopterle müdahalenin yoğun olarak devam ettiği yangın bölgesinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Sofulu köyünde önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan'daki Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 6 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından da görülebiliyor. Özellikle Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor. Yunan makamları yangını söndürmek için ise Avrupa Birliği'ne (AB) yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye İtalya'dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi. Yunan yetkilileri yangına havadan 6 uçak, 9 helikopter ile 68 itfaiye söndürme aracı ve 320 personelin 13 takım halinde müdahale edildiğini açıkladı.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI SOFULU KÖYÜNDE ÖNLEMLER ARTTISöndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor. Yayılarak genişlediği görülen yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanda etkili olduğu ise henüz açıklanmadı. Öte yandan yangının çıkış noktası olan, 400 kişinin yaşadığı Dadia köyü boşaltıldı. Bölgede Türklerin de yaşadığı Sofulu köyünde ise önlemlerin artırıldığı öğrenildi.YAĞMUR BİR BÖLÜMÜNÜ SÖNDÜRDÜ

Bu sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ise bölgede yangının bir bölümünü söndürdüğü görüldü. Yunan makamlarının dün kötü hava şartları nedeniyle izin vermediği havadan müdahale bugün yeniden başladı.


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Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor Edirne sınırına dayanan Yunanistan'daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Kaynak: DHA

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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