Yunanistan'daki Rumların ithamlarına Türkiye'deki Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi - Son Dakika

Yunanistan'daki Rumların ithamlarına Türkiye'deki Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan'da bulunan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu'nu rahatsız etti.

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan'da bulunan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu'nu rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'de son dönemde dini özgürlükler ve azınlık topluluklarının sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımlara rağmen "yurt dışında yaşayan Rumların" kurduğu federasyonun yaptığı açıklamaya karşı Türkiye'de yaşayan Rumlar videoda gerçekleri anlattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu videoyu Yunanca olarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Hep birlikte Türkiye' olduğumuzun bilinciyle, eşit vatandaşlık ilkesini hayata geçirmek, milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık. Bu bölümde İstanbul'un Rum Ortodoks cemaatine mikrofon uzatıyoruz" mesajıyla paylaşmıştı.

"TÜRKLERLE KURDUĞUMUZ HAKİKİ İLİŞKİNİN BENZERİNİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BULAMAZSINIZ"

Videoda, İstanbul'da yaşayan Rumlar dini çeşitlilik içinde yüzyıllardır barış ve diyalog içinde yaşadıklarını ifade ederken, bir medeniyetler ve dinler mozaiği olan Türkiye'de birçok Hristiyan topluluğun rahat bir şekilde yaşadığını dile getirdi. İstanbul'da yaşayan Rumlar videoda, "Türk halkıyla kurduğumuz hakiki ilişkinin benzerini dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Onlar bize güveniyorlar, biz de onlara güveniyoruz" sözleriyle dünyaya örnek olacak bir arada yaşama kültürü mesajı verdi.

"HERKES DİNİNİ ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR"

Kuzguncuk Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Sava Kotam, Türkiye'de herkesin dinini çok rahat bir şekilde yaşayabildiğini belirterek, yalnızca Kuzguncuk'ta değil bütün İstanbul'da, bütün kiliselerde pazar ayinleri olduğunu ifade etti. Sava Kotam, Kuzguncuk'ta aynı parsel içerisinde cami, sinagog ve kiliselerin bir mozaik oluşturduğunu dile getirdi.

"ÖNCEKİ DÖNEME KIYASLA KESİNLİKLE BİR İYİLEŞME VAR"

Öğrenci Alexia Kotam da en yakın arkadaşının bir Türk olduğunu ifade ederek, azınlıklar için gidilecek daha yol olsa da 20 yıl öncesine kıyasla kesinlikle bir iyileştirme olduğunu, genel olarak bütün azınlıkların kendini daha rahat ifade ettiğini belirtti.

"AZINLIK VAKIFLARINA MALLARINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İADE ETTİ, BU ÇOK BÜYÜK BİR OLAY"

Yazar ve turizmci Orhan Türker ise Büyükada Yetimhanesi'nin Patrikhane'ye iadesi başta olmak üzere son 10-15 yılda azınlık vakıflarına mallarının iade edildiğini belirterek, "Bizzat Sayın Erdoğan geldi, buluştular, ben de oradaydım. 'Buyurun, hayırlı olsun, nasıl isterseniz kullanın, bu sizindir' dedi. Bu çok büyük bir olay" dedi.

"DEVLET BAŞKANI 'BİZ BURADAYIZ, MERAK ETMEYİN, RAHAT RAHAT YAŞAYIN' DİYOR"

Bir Hristiyan adeti olarak yapılan denizden haç çıkarma töreninin yıllar sonra son 10-15 yıldan beri tekrar yapılmaya başlandığını anlatan Türker, "Bugün değil bunu yasaklamak veya mani olmak, devlet teşvik ediyor. Devlet Başkanı çıkıp 'Bayramınızı kutlarız, ailenizle mutluluk içinde nice yıllara, iyi günlerde yaşayın, biz buradayız merak etmeyin, rahat rahat yaşayın' diyor. Bunlar insanın duymak istediği en güzel sözler" ifadelerini kullandı.

"ERMENİ TOPLUMU DA SON DÖNEMDE ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ"

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu da Haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Ermeni toplumunun tüm sıkıntılarına çözüm bulan ve kendilerine sahip çıkma iradesi gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti. Şirinoğlu açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Türkiye'de Ermeni toplumu, son yıllarda yürürlüğe giren özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş, geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekanlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜNE KADAR TÜM SIKINTILARIMIZA ÇÖZÜM BULDU, BİZE SAHİP ÇIKMA İRADESİ GÖSTERDİ"

Şirinoğlu, Kuzguncuk'ta bulunan Ermeni kilisesine kendini bilmez bir saldırgan tarafından yapılan saldırı üzerine bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İletişim Başkanlığının hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığının titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanmasının Ermeni toplumunun yüreğine su serptiğini belirtmişti. Şirinoğlu, "AK Parti iktidarının ilk yıllarında saygıdeğer beyefendinin yayınlamış olduğu genelgelerde Türkiye'de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması hususunda yürüttüğü özene bugün bir kez daha şahit olmamız bizleri her geçen gün daha da mutlu kılmaktadır. Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

(Derya Yetim/İHA)

Yunanistan'daki Rumların ithamlarına Türkiye'deki Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki Rumların ithamlarına Türkiye'deki Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi - Son Dakika

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