Yunanistan'daki seçimin galibi Miçotakis

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Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar oldu!

Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür