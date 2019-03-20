Son Dakika Haberleri: Yunanistan'daki Tatbikatta Mayın Avlama Gemisi Mayın Buldu

Yunanistan'daki Tatbikatta Mayın Avlama Gemisi Mayın Buldu

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı'nda TCG Akçakoca'nın PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit ettiğini açıkladı.

Yunanistan'daki Tatbikatta Mayın Avlama Gemisi Mayın Buldu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı'nda TCG Akçakoca'nın PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı'na iştirak eden mayın avlama gemimiz TCG Akçakoca, PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit etti" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

Akçakoca, Yunanistan, Güncel
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