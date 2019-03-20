Yunanistan'daki Tatbikatta Mayın Avlama Gemisi Mayın Buldu
42 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı'nda TCG Akçakoca'nın PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Yunanistan
'da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı'nda TCG Akçakoca
'nın PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'da devam eden ARIADNE-19 Tatbikatı'na iştirak eden mayın avlama gemimiz TCG Akçakoca, PAP sualtı cihazıyla dip eğitim mayını tespit etti" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:25 Kaynak: İHA
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