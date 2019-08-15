Son Dakika Haberleri: Yunanistan'daki yangın 3 gündür söndürülemiyor
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Yunanistan'daki yangın 3 gündür söndürülemiyor

34 dakika önce

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 3 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor.

Yunanistan'daki yangın 3 gündür söndürülemiyor, System.String[]
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 3 gündür devam eden orman yangını söndürülemiyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda Salı sabahı başlayan orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları 3 gündür hem havadan hem de karadan devam ediyor. Yetkililer, yangının iki aktif cephesi olduğunu ve gece boyunca devam eden çalışmalar sırasında ara ara patlamaların yaşandığını açıkladılar.

Adanın büyük kısmını kaplayan ormanlık alanlar küle dönerken adadaki çok sayıda zeytinlik de alevlere teslim oldu. Eğriboz Adası'nda 8 kişinin hafif yaralandığı Makrymalli köyünde bazı evlerde hasar meydana gelirken çok sayıda araç da yandı.

Salı günü tahliye edilen köylerden Kontodespoti sakini Vasilis Pirgos, "Yangını kontrol altına almak ve köye sıçrayarak evlerimizi yakmasını engellemek için her türlü yolu denedik. Neyse ki havadan destek aldık. Köyün üzerine sürekli olarak su boşaltan çok sayıda helikopter vardı. Evlerimizi kurtarmayı başardık" dedi.

Adadaki alevlerin rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle yayılması üzerine bölgede acil durum ilan edilmişti. Afet bölgesini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis, kontrol altına alınmayan yangınla mücadele için diğer Avrupa ülkelerinden yardım istendiğini açıklamıştı. Miçotakis'in çağrısı üzerine İtalya'dan gönderilen 2 adet yangın söndürme uçağının da katıldığı müdahale çalışmalarında yaklaşık 250 itfaiyeci görev alırken, 4 köy de tahliye edilmişti. - ATİNA
Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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