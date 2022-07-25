Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

25.07.2022 09:23
Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangını, rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyor.

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangını, rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyor.

Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"

Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor" dedi.

Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor" açıklamasında bulundu.

"YANGINA ÇOK YAKIN BİR YERDE OTURUYORUZ"

Bir diğer vatandaş Utku Turan, "Yangına çok yakın bir yerde oturuyoruz. Beş gündür devam eden yangın nedeniyle havayı tamamen siyah bulutlar kapladı. Alevler aniden yükseliyor zaman zaman da azalıyor. Gündüzleri helikopter ile müdahale ediyorlar ama şu an faydalı olmadı gibi" dedi. Berke Kazdağ da yangının çok rahat görüldüğünü ifade etti.

24 SAATTE 53 NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alan yangının yaşandığı Dadia Ormanı Milli Parkı, çok sayıda bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktığı açıklandı.

(Mehmet Basmacı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Şener Urfa/İHA)

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Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı Edirne'de 'çayır tırtılına' karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor Edirne'de 'çayır tırtılına' karşı ayçiçek tarlaları sürekli kontrol ediliyor Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç ilçesinde incelemelerde bulundu Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç ilçesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı - Son Dakika

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