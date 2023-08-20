Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı - Son Dakika

Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

Son Güncelleme: 20.08.2023 20:16

Yunanistan'da devam eden orman yangının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yangınların etkili olduğu bölgelerde bulunan birçok köy tahliye edildi. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi.

Yunanistan'daki orman yangınlarından dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatıldı. Batı Trakya'nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ederken, İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kapatıldı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR DURDURULDU"

İpsala Kaymakamı ve İpsala Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Ömer Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan'daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılmıştır. Bundan dolayı İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mağduriyetin yaşanmaması için Kapıkule Sınır Kapısının tercih edilmesi önem arz etmektedir" dedi.

Yunanistan'daki orman yangını hızla büyüyor! İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

BÖLGEDEN TAHLİYELER BAŞLADI

Yunanistan'ın Dedeağaç'a bağlı Doriskos, Manastiraki,Maistros ve Amfitriti köyleri tahliye edildi. Dedeağaç Belediyesi'nin çağırdığı otobüslerle Feres (Ferecik) şehrine tahliyeler başladı. Dedeağaç'ta dün başlayan yangın sebebiyle binlerce dönüm kara çam ormanı kül olurken, 12 ev ve 2 kilise hasar görürken bir çok köy önlem amacıyla boşaltıldı.

Yunanistan'daki orman yangını hızla büyüyor! İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi.

Yunanistan'daki orman yangını hızla büyüyor! İpsala Sınır Kapısı kapatıldı

EDİRNE'DEN DUMANLAR GÖRÜLÜYOR

Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne'nin Enez ilçesinde de görülmeye başlandı. Yunanistan Yangının çıkış sebebiyle ilgili Atina'dan bir heyetin olayı yerinde incelemek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Dedeağaç, İpsala, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'daki yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı - Son Dakika
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