Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı - Son Dakika

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı

20.10.2020 21:47
Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine

Yunan yetkililer, Avrupa Komisyonu'na yaptığı "Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasını askıya alın" çağrısının ardından, şimdi de Almanya, İspanya ve İtalya'dan, Türkiye'ye silah ihracatı yapmamasını istedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken, Atina yönetimi peş peşe provokatif adımlar atmayı sürdürüyor. Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'yle olan Gümrük Birliği anlaşmasını sonlandırmasını isteyen Yunanistan şimdi de Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye silah ihracatı yapmamasını istedi.

3 ÜLKEYE BİRDEN MEKTUP YAZDI

Almanya, İspanya ve İtalya dışişleri bakanlarına bir mektup gönderen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 'kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu' belirtti.

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine 'Türkiye'ye silah satmayın' çağrısı
Nikos Dendias

ALMANYA'DAN ÖZEL İSTEKTE BULUNDU

Mesajında "AB üyeleri, askeri teçhizatları -Türkiye gibi- saldırgan eylemlerde bulunmak ya da bölgesel istikrarsızlık yaratmak için kullanan üçüncü ülkelere ihracatı askıya almakla yükümlü" ifadesini kullanan Yunan bakan, özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Türkiye'ye denizaltı, fırkateyn, uçak ve zırhlı araç ihracatı yapmamasını istedi.

Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine Türkiye'ye silah satmayın çağrısı

Türkiye, İspanya, Almanya, Silah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine 'Türkiye'ye silah satmayın' çağrısı - Son Dakika Dünya

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