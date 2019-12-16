Yunanistan'dan AB'ye göçmen tehdidi: Yükümüzü paylaşmazsanız sınır dışı etmeye başlayacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan AB'ye göçmen tehdidi: Yükümüzü paylaşmazsanız sınır dışı etmeye başlayacağız - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan AB'ye göçmen tehdidi: Yükümüzü paylaşmazsanız sınır dışı etmeye başlayacağız

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Avrupa Birliği devletlerine Yunan adalarında biriken kaçak göçmenlerden kendi ülkelerine daha fazla sayıda almaları çağrısında bulundu ve tüm üyelerin sorumluluğu adil şekilde paylaşması gerektiğini belirtti

Yunanistan'dan AB'ye göçmen tehdidi: Yükümüzü paylaşmazsanız sınır dışı etmeye başlayacağız, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Avrupa Birliği devletlerine Yunan adalarında biriken kaçak göçmenlerden kendi ülkelerine daha fazla sayıda almaları çağrısında bulundu ve tüm üyelerin sorumluluğu adil şekilde paylaşması gerektiğini belirtti.


İltica etmek için Yunan adalarına ulaşan kaçak göçmenler nedeniyle adalarda altyapının kaldıramayacağı seviyede nüfus artışı gerçekleştiğini dile getiren Miçotakis "Avrupa Komisyonu'nun da önerdiği gibi ortak bir Avrupa İltica ve Göç Anlaşması'na ihtiyacımız var. Bu yükün daha fazla paylaştırılması gerekli" dedi.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:03 
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