Son Dakika Haberleri: Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar Euro'luk nota
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Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar Euro'luk nota

53 dakika önce

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar Euro'luk nota, System.String[]
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. Notada, Almanya'dan, "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için" müzakerelere başlanılması talep edildi.

KURBANLARIN NESİLLERİ İÇİN

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallerde Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtilen notada, "Taleplerimiz, kurbanlar, kurbanların nesilleri için Alman işgali, faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesini içermektedir" ifadelerine yer verildi.

1960'TA 115 MİLYON ÖDEDİK

Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesi için nisan ayında önergeyi onaylayan Yunanistan Meclisi'nin oluşturduğu komisyona göre Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro isteniyor. Almanya ise 1960'da 115 milyon Alman Mark'ı ödeme yapıldığını belirterek tazminat ödemeyi reddediyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:33 
Almanya, Yunanistan, Güncel
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