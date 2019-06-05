Son Dakika Haberleri: Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar euroluk sözlü nota
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Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar euroluk sözlü nota

1 saat önce

II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sebebiyle Almanya'dan savaş tazminatı isteyen Yunanistan Berlin'e sözlü nota verdi. Yunanistan, ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasara ilişkin Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor.

Yunanistan'dan Almanya'ya 300 milyar euroluk sözlü nota, System.String[]
II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sebebiyle Almanya'dan savaş tazminatı isteyen Yunanistan Berlin'e sözlü nota verdi. Atina yönetimi, ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasara ilişkin Almanya'dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Ayrıca, savaş döneminde Yunanistan'dan götürülen tarihi eserlerin de iade edilmesi talep ediliyor.

Yunanistan Berlin Büyükelçisinin notayı Alman Dışişleri Bakanlığına ilettiği belirtildi. Yunanistan Almanya'nın konuya değinmesini ve bir an önce müzakerelerin başlatılmasını istiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08 
Berlin, Almanya, Yunanistan, Dünya
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