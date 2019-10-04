Yunanistan'dan Ankara'ya suçlama: Göçmen krizini kendi çıkarı için istismar ediyor görüntüsü veriyor
36 dakika önce
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye’yi Avrupa’nın göçmen krizini kendi menfaatleri için istismar etmekle suçladı. Yunan Başbakan Ankara’nın Avrupa’ya göçmen akınını kontrol altına alabileceğini ve bunu yapması gerektiğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'yi Avrupa'nın göçmen krizini kendi menfaatleri için suistimal etmekle suçladı. Yunan Başbakan Ankara'nın Avrupa'ya göçmen akınını kontrol altına alabileceğini ve bunu yapması gerektiğini söyledi.
2015'te Avrupa'ya giden yaklaşık 1 milyon göçmen ve mülteci için Yunanistan önemli rotalardan birisi. Atina, 3 yıl süren göreceli bir sükunetten sonra Ege Denizi üzerinden ülkeye ulaşan göçmen akını ile karşı karşıya.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:31
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