Yunanistan'dan AP'deki Yunan milletvekilinin Türkiye karşıtı provokasyonuna kınama - Son Dakika
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Yunanistan'dan AP'deki Yunan milletvekilinin Türkiye karşıtı provokasyonuna kınama

6 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağı yırtmasını kınadı.

Yunanistan'dan AP'deki Yunan milletvekilinin Türkiye karşıtı provokasyonuna kınama, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağı yırtmasını kınadı.

Bakanlık tarafından Lagos'un AP'deki Türkiye karşıtı provokasyonuna ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan, milli sembollere karşı yapılan her türlü hakaret içeren hareketi, bu durumda Türkiye'nin milli sembolü, en sert şekilde kınamaktadır. Neo-Nazizmin temsilcilerinin kabul edilemez hareketleri, Yunan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır. Yunan toplumunun Parlamento dışında bıraktığı Altın Şafak oluşumunun kendi reklamını yapma çabasıdır. Neonaziler sadece kendilerini temsil eder."

AP'nin sabıkalı milletvekili

AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, şu anda Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

2012-2019 yılları arasında Yunanistan'ın neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019'da kendi kurduğu "E. La. Syn" Partisi'nin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı.

AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görev yapan ırkçı Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki terörle mücadele birimince gözaltına alınan Lagos'un, 2019'da, 2013'te işlediği saldırı suçundan dolayı da 8 ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor.

Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor.

Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda suç örgütü yönetme ve örgüte üye olmayla ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013'ten beri yargılanıyor.

Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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