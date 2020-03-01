Yunanistan'dan Avrupa Birliği'ne imdat çağrısı

Türkiye'nin sınırları açmasıyla binlerce göçmen, Yunanistan tarafına geçmek için Yunan kara ve deniz sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Sınırları zorlayan göçmenlerle Yunan sınır muhafızları arasında taşlı, sopalı çatışmaları canlı yayınlayan televizyon kanallarına yansıyan görüntülerde, kullanılan gaz bombalarının bir bölümünün Yunan bir bölümünün ise Türk imalatı olduğu görülüyor.

Bu görüntülere eşlik eden röportajlarda "Sınırı geçmeye çalışan sığınmacıların son derece düzgün Türkçe konuşmaları bir çok soru işaretleri doğuruyor" şeklinde yorumlar yapılıyor.

Meriç Nehri boyunca mevzilenen Yunan polisi ve sınır muhafızları, sınırdaki tel örgüleri aşmaya çalışan göçmenleri püskürtmeye çalışıyor ve sınırı geçmeyi başaranları gözaltına alıyor.

Yunan makamları şimdiye kadar sınırı geçen çoğu Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş kökenli 200 sığınmacıyı gözaltına aldığını açıkladı

Yunan hükümeti, son 24 saat içinde 10 bin kişinin toplu halde kara sınırını geçmeye çalıştığını ve bunların polis tarafından önlendiğini açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, Meriç sınır bölgesini ziyaret ettikten sonra "Yunan güvenlik kuvvetlerinin sınırları korumakta kararlı olduğunu" söyledi.

Ancak Yunan güvenlik makamları, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'e verdikleri raporlarında "Sınıra yığılan sığınmacıların gün geçtikçe artması karşısında sınırın bu şartlar altında korunmasının mümkün olamayacağına" dikkat çekiyorlar.

Adalara ulaşan mültecilerin sayısı artıyor

Yunan adalarına çıkan sığınmacı sayısında da büyük bir artış olduğu belirtiliyor. Son 24 saat içinde Midilli, Sakız ve Samos adalarına 400'den fazla sığınmacının çıktığı açıklandı.

Bu arada Yunan makamları, "Avrupa sınırlarının açıldığına" inanan sığınmacılara "Yunanistan'a giriş yoktur. Sınırı geçmeye çalışmayın" yazılı bildiriler dağıtmaya başladı.

Durumun "vahimliğini" Avrupa Birliği liderlerine bildiren Mitsotakis, AB'ne SOS mesajları iletirken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yunan basını ise "Yunan sınırına yığılan sığınmacıların onbinlere ulaşması ve sınırları zorlaması olasılığı karşısında Yunanistan'ın ne yapacağını şimdiden düşünmesi gerektiğine" dikkati çeken haber ve yorumlara yer veriyor.

Basında "Türkiye'nin hukuk devleti anlayışından iyice uzaklaştığı görüşü" hakim olurken; "AB'nin sığınmacılar konusunda gerek Türkiye, gerekse Yunanistan karşısındaki umursamazlığının" da altı çiziliyor.