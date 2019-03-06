Son Dakika Haberleri: Yunanistan'dan Bazı Tır'lar İçin Giriş Yasağı

Yunanistan'dan Bazı Tır'lar İçin Giriş Yasağı

1 saat önce

YUNANİSTAN'ın, meyve ve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlarla, veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR'ların ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi.

Yunanistan'dan Bazı Tır'lar İçin Giriş Yasağı, System.String[]
YUNANİSTAN'ın, meyve ve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlarla, veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR'ların ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkacak TIR sürücüleri uyarıldı. Açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 11- 12 Mart 2019 günleri meyve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlar, 12- 13 Mart 2019 günleri de veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR araçlarının Yunanistan'a girişine müsaade edilmeyecektir" denildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:10 Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Edirne, Yunanistan, Ekonomi
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