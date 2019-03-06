Yunanistan'dan Bazı Tır'lar İçin Giriş Yasağı
1 saat önce
YUNANİSTAN'ın, meyve ve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlarla, veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR'ların ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi.
YUNANİSTAN'ın, meyve ve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlarla, veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR'ların ülkeye girişine izin vermeyeceği bildirildi. Trakya
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Edirne İpsala
Sınır Kapısı'ndan Yunanistan
'a çıkacak TIR sürücüleri uyarıldı. Açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 11- 12 Mart 2019 günleri meyve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlar, 12- 13 Mart 2019 günleri de veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan TIR araçlarının Yunanistan'a girişine müsaade edilmeyecektir" denildi.
- Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:10 Kaynak: DHA
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