Yunanistan'dan bir insan hakları ihlali daha - Son Dakika
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Yunanistan'dan bir insan hakları ihlali daha

6 saat önce

Göçmenlere karşı uygulamalarıyla tepki çeken Yunanistan insan hakları ihlalleri yapmaya devam ediyor.

Göçmenlere karşı uygulamalarıyla tepki çeken Yunanistan insan hakları ihlalleri yapmaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan tarafından Kuşadası Körfezi'nde Bayrak Adası'na bırakılan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde milli park karşısındaki Bayrak Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından adada bulunan 28 Suriye, 5 Orta Afrika ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen tahliye edilerek kurtarıldı. Göçmenler, ifadelerinde 6 Mart 2020 tarihinde saat 00.30 sularında Kuşadası'ndan çıktıklarını, 04.00 sularında Sisam Adası'na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunan unsurları tarafından toplanarak 3 adet bot aracılığıyla Bayrak Adası'na bırakıldıklarını beyan etti.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)

Yunanistan'dan bir insan hakları ihlali daha

Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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