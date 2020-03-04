Yunanistan'dan FETÖ'cüye kıyak, göçmene dayak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'dan FETÖ'cüye kıyak, göçmene dayak - Son Dakika

Yunanistan'dan FETÖ'cüye kıyak, göçmene dayak

6 saat önce

Darbeci FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, sınırı geçen göçmenleri ise darp edip sadece iç çamaşırıyla bırakarak Türkiye'ye geri gönderiyor.

Yunanistan'dan FETÖ'cüye kıyak, göçmene dayak, System.String[]

Darbeci FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, sınırı geçen göçmenleri ise darp edip sadece iç çamaşırıyla bırakarak Türkiye'ye geri gönderiyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarının açılmasının ardından Edirne'ye akın eden on binlerce göçmen Yunanistan'a geçmek için çeşitli yöntemler denemeye devam ediyor. Edirne'nin sınır köylerine akın eden göçmenlerden bazıları Meriç Nehri üzerinden botlarla ve yüzerek karşıya geçerken bazıları da telleri keserek yada tellerin üzerinden geçerek Yunanistan topraklarına ayak basmaya devam ediyor. Yüz binden fazla göçmenin Yunanistan'a geçtiği öğrenilirken, Yunan askerleri onlarca göçmeni önce darp ediyor, ardından sadece iç çamaşırlarıyla bırakarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderiyor.

Edirne'nin sınır köyü olan ve son günlerde binlerce göçmenin Yunanistan'a geçtiği Elçili köyünde bulunan kıraathaneye sığınan onlarca göçmen Yunanistan tarafından darp edildikten sonra geri gönderildiklerini söyledi. Üzerlerinde sadece iç çamaşırı bulunan ve yaralı halde olan göçmenler, köy kıraathanesinde sıcak ortamda bekletildikten sonra ambulans ekipleri tarafından Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yürekleri sızlatan bir diğer görüntü de Doyran köyünden geldi. Köy halkı tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 3 göçmenin üzerlerinde sadece iç çamaşırlarıyla Yunanistan sınırından köy meydanına yürüdüğü görülüyor.

(Koray Ustabaşı - Şener Urfa/İHA)

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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