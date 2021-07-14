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Yunanistan'dan Galatasaray'a büyük ayıp! Tavrı koronavirüs protokollerine uymuyor - Son Dakika

Yunanistan'dan Galatasaray'a büyük ayıp! Tavrı koronavirüs protokollerine uymuyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:25

Yunan makamlarının çirkin tavrı iki ülke arasındaki Kovid protokolüyle uyuşmuyor. İki ülke arasındaki protokolde 72 saat içinde laboratuvarlardan alınmış negatif PCR sertifikalarının geçerli olacağı yazılı. Ancak Yunanistan makamları bunu önemsemeyerek herkesi teste sokmaya çalıştı.

Yunanistan makamları Galatasaray'a zorla uygulamaya kalkıştıkları 'PCR' testlerinin anlaşmalar çerçevesinde yapıldığını iddia ediyor. Oysa iki ülke arasında yapılan anlaşmalarda böyle bir hüküm yok. Yunanistan ile Türkiye arasındaki Kovid protokolünde ülkeye giriş şartları şu şekilde sıralanıyor:

MİSAFİRPERVERLİKTEN ESER YOK

1- Ülkeye giriş yapacaklar son 72 saat içinde bir laboratuvardan alınmış negatif PCR sertifikası ya da son 48 saat içinde yapılmış negatif antijen sertifikası göstermek zorundadır. Test, yola çıkılan ülkedeki epidemiolojik duruma bakılmaksızın, 12 yaş üstü tüm turistlere zorunludur.

2- Aşıları tamamlanmış (son aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekir) ve aşı sertifikası bulunan yolcuların test sonucu göstermesi gerekmez. (Kabul edilen aşılar: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm )

3- Yolcu son 30 ila 180 gün içinde Kovid geçirdiyse negatif PCR test sonucu göstermek zorunda değildir.

4- Yunanistan'a (başka ülkelerden) gelen her yolcu, sahip olduğu sertifikaya bakılmaksızın, rastgele sağlık kontrolüne alınabilir. Seçildiyseniz bu kontrolün zorunlu olduğunu unutmayın. Buna karşı çıkmanız durumunda yetkililerin sizi ülkeye almama hakkı saklıdır."

Yunanistan'ın Galatasaray'a takındığı tavrın koronavirüs protokolleriyle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı

BU MIZRAK ASLA ÇUVALA SIĞMAZ

Yunanistan makamlarının tavrı bu son hükme dayanıyor. Ancak bir gerçek var ki bu mızrak çuvala sığmaz. Ancak Galatasaray gibi Avrupa ve dünya çapında ünlü kulüp ve sporculara yapılan bu muamele, kötü niyet ve düşmanca tavrı ortaya koyuyor. Zira gruptan birkaç kişiyi seçip, test yapmak yerine Galatasaraylı bütün sporculara bu tavır uygulanıyor. Ayrıca bekleyen sporcuların alandaki yiyecek satan yerlere ulaşmaları engellendiği gibi, her hangi bir ikramda da bulunulmuyor ve kötü muamelenin bütün emareleri sergileniyor.

GALATASARAY'IN YANINDAYIZ

Sarı-Kırmızılılar'ın, Yunanistan'da uğradığı ayrımcı muameleye spor camiasından tepki yağdı. Sadece kulüpler değil, bireysel olarak da çok sayıda kişi misafirperverlik ve centilmenliğe yakışmayan tavrı kınadı.

Olympiakos'un, özel maç için Yunanistan'a davet ettiği Galatasaray'a bu ülkede yapılan çirkin muameleye spor camiasından tepki yağdı. TFF, "Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" açıklamasıyla tavrını ortaya koydu. Kulüpler Birliği de "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray'ın karşılaştığı tavrı kınıyoruz" sözleriyle yapılanlara tepki gösterdi. Spor dünyasından yapılan tepki paylaşımına kulüpler kurumsal açıklamalarla da destek verdi.

Yunanistan'ın Galatasaray'a takındığı tavrın koronavirüs protokolleriyle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı

"YUNANLILARI KINIYORUZ"

Adana DS, "Yanındayız. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Galatasaray'a Yunanistan'da yapılmış olan küstahça davranışı kınıyoruz" paylaşımında bulundu. Rizespor da, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden ve havalimanında maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalar nedeniyle yurda dönme kararı alan Galatasaray'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, fair play ruhuna aykırı davranışları nedeniyle Yunan makamlarını şiddetle kınıyoruz" şeklinde bir açıklama yayınladı.

BÜYÜKELÇİYE PROTESTO

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığına davet edildi. Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımı kafilesine önceki gün havaalanında gösterilen tavırdan duyulan rahatsızlık nedeniyle Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Bakanlığa çağrıldı. Diamessis'e, Galatasaray kafilesinin Atina Uluslararası Havalimanı'nda gördüğü kötü muameleye ilişkin şiddetli protesto iletildi. Yunanistan'a verilen protesto notasında, kafilenin karşılaştığı durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek spor kulüplerine karşı benzeri bir muamelenin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.

Yunanistan'ın Galatasaray'a takındığı tavrın koronavirüs protokolleriyle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı

SAYGISIZ BİR TAVIR

Galatasaray'a yapılan kötü muamele dünya basınında da geniş yer buldu. Rumen banışı, Yunan makamlarını eleştirel bir yaklaşımla haberi verirken, ww.gsp.ro, "Saygısız bir tavır" başlığını kullandı. www.digisport.ro, "Galatasaray, Yunanistan'da gördüğü kötü muameleden rahatsız. Diplomatik skandal" ifadesine yer verdi. Avusturalya basını maçın diplomatik krize dönüştüğünü vurgularken, ABD basını da 'Galatasaray rastgele yapılmak istenen testleri reddedip, geri döndü" ifadesine yer verdi.

SU BİLE VERMEDİLER

Romanya basını Galatasaray muhabiri Deniz Gülen'in şu sözlerine de yer verdi: "Yunan yetkililer bekleme salonundaki imkanları kullanmamıza izin vermediler, bize su da vermediler. Ancak iki saat sonra Türk büyükelçisinin müdahalesinden sonra bize su getirdiler."

FALCAO'NUN TAKIMI AYRIMCILIĞI KINADI

Kolombiya basını da Radamel Falcao'nun forma giydiği Galatasaray'a Yunanistan'da yapılanları gündemine aldı. www.puzlo.com, "Galatasaray, Falcao'nun da yer aldığı kafi leye Yunanistan'da yapılan ayrımcılığı kınadı. Türk takımı bir dostluk maçı oynamak istiyordu ancak ülkeye alınmadı." diye yazdı.

"CUMHURBAŞKANI GÜÇ VERDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini bu sıkıntılı saatlerde yalnız bırakmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor" dedi. Kaptan Arda Turan da, "Bizim yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

"UEFA'LIK DURUM YOK"

Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, UEFA ve FIFA nezdinde bir girişimleri olmayacağını söyledi. Ünlü, "Bu tamamen Yunanistan devletinin kurumları tarafından uygulanan idari ve yönetsel bir garip karar. Bundan sonrası tamamen devlet otoritesi yetki alanındadır. Uluslararası girişimlerde bulunmak onların yetki ve tasarrufundadır" dedi.

ARIS İLE OYNAYACAKLAR

Özel maçın iptal edilmesinden sonra Galatasaray, PSV maçı hazırlığı için başka bir rakip ararken, Olympiakos bir başka Yunan ekibi Aris ile maç programladı.

(Akşam)

Yunanistan'dan Galatasaray'a büyük ayıp! Tavrı koronavirüs protokollerine uymuyor

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Son Dakika Spor Yunanistan'dan Galatasaray'a büyük ayıp! Tavrı koronavirüs protokollerine uymuyor - Son Dakika Spor


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