Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2) - Son Dakika

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Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi (2)
6 saat önce
KOLOMBİYA'DAN GELEN 10 KİŞİ DE YURDA YERLEŞTİRİLDİKolombiya'dan Türkiye'ye gelen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, bu sabaha karşı geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi.
KOLOMBİYA'DAN GELEN 10 KİŞİ DE YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, bu sabaha karşı geldikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi. 10 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının getirilerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:54 Kaynak: DHA
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