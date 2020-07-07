Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutundu: Gözyaşlarıyla taburcu oldu - Son Dakika

Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutundu: Gözyaşlarıyla taburcu oldu

Adana'da Yunanistanlı Andreas'tan alınan ilik nakledilen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından taburcu oldu.

Adana'da Yunanistanlı Andreas'tan alınan ilik nakledilen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, yaklaşık 2 aylık tedavinin ardından taburcu oldu. Aile sevinçlerini dile getirirken, minik Kuzey'in doktorlarından Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye kaldırılan minik Kuzey'in 'Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak korona virüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.

Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas da 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın korona virüs testlerinin negatif çıkması üzerine Kuzey Deniz Şengezer'in doktoru, Adana Acıbadem Hastanesi Çocuk Hematolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen transplantasyona hazır olan minik Kuzey'e 170 derecenin altında dondurulan kök hücreleri nakletti.

Yaklaşık 2 aydır hastanede kalan minik Kuzey, bugün süper kahraman kıyafeti giyerek taburcu edildi. Doktorları Kuzey'in taburcu olması nedeniyle ufak bir kutlama gerçekleştirdi.

"YENİ BİR HAYATA BAŞLAMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Çocuk Hematolojisi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, Kuzey'in ilik nakil serüvenini anlatarak, "Nakilden sonra büyük bir bekleme, enfeksiyondan korunma dönemi başladı. Bir takım beklenen komplikasyonlar çıktı. 2 hafta da virüs enfeksiyonu tedavisini bekledik. Hepsini atlatarak Kuzey mutlu, mesut ve neşeli bir şekilde evine göndereceğimiz duruma geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Akut Lenfoblastik Lösemi çok önemli bir rahatsızlık. Biz Kuzey'i sürekli takip edeceğiz, kemik iliği kontrolünü yapacağız ve bu sürecin sonunda onun yeni bir hayata başlamasını sağlayacağız" diye konuştu.

DOKTORU MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kuzey'in doktorlarından Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise mutluluktan gözyaşlarını tutamayarak, "Kuzey Deniz'in macerası 1 yıl önce başladı. Lösemi bir insanın başına gelebilecek en ağır hastalıklardan bir tanesi. Kuzey Deniz, en zor şartları atlatarak taburcu olmayı başardı. Biz tam Kuzey'i taburcu edecekken başımıza bir enfeksiyon tablosu çıktı. Özellikle bu yurt dışı nakillerde karşılaştığımız bir sorun. Kuzey Deniz bu tedaviye de yanıt verdi ve bugün onu koruyucu ilaçlarıyla taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BİRKAÇ SAATİNİ AYIRIP BAĞIŞ YAPABİLİR"

Gazetecilere sevinçlerini anlatan baba Gürcan Şengezer ise mutlu olduklarını ve insanların bağış yapması gerektiğini belirterek, "Hocamızın ve ekibinin hakkını ödeyemeyiz. İnsanlar bağış yapmalı. Bu çok önemli. Biz bugün bu sevinci yaşıyorsak herkes yaşayabilir. İnsanlar birkaç saatini ayırarak bağış yapabilirler" şeklinde konuştu.

Anne Özgül de zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydederek, "Şükürler olsun naklimiz başarılı geçti. Çok mutluyuz. Hocalarımız hep yanımızdaydı. Tek istediğim, tek duam oğlumla sağlıklı bir şekilde evimize gidebilmekti. Bu duyguyu anlatamam. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Süper kahraman kıyafeti giyen Kuzey Deniz Şengezer de eve gidip arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini belirterek, "Bugün taburcu oluyorum o nedenle bu kıyafeti giydim. Mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Parkta salıncağa bineceğim. Bisikletime bineceğim. Evde yemeğimi yiyeceğim. Çok seviyorum doktorlarımı onlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından doktorlar Kuzey Deniz Şengezer ve ailesini hastaneden uğurladı. Bu sırada hastanede bulunan vatandaşların camlardan Kuzey ve ailesini izlemeleri dikkat çekti.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kuzey Deniz, Yunanistan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutundu: Gözyaşlarıyla taburcu oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
14:45
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
14:43
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
14:28
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
14:21
Düğünlerde takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılmaya başlamasıyla, satışlar patladı
14:19
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
14:05
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
13:41
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
13:28
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
13:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 14:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'dan gelen ilikle hayata tutundu: Gözyaşlarıyla taburcu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]