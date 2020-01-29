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Yunanistan'dan göçe karşı Türkiye sınırına yüzen bariyer önlemi
6 saat önce
Yunanistan hükümeti, Türkiye’den Yunan adalarına gelen göçü durdurabilmek için yüzen bariyer kullanılacağını açıkladı.
Yunanistan hükümeti, Türkiye'den Yunan adalarına gelen göçü durdurabilmek için yüzen bariyer kullanılacağını açıkladı.
Savunma Bakanlığı, bu amaçla, 2,7 kilometre uzunluğundaki yüzen bariyer için üç ay içinde teklif vermeleri konusunda özel şirketleri ihaleye davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:32
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