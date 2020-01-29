Yunanistan'dan göçe karşı Türkiye sınırına yüzen bariyer önlemi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan göçe karşı Türkiye sınırına yüzen bariyer önlemi - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan göçe karşı Türkiye sınırına yüzen bariyer önlemi

6 saat önce

Yunanistan hükümeti, Türkiye’den Yunan adalarına gelen göçü durdurabilmek için yüzen bariyer kullanılacağını açıkladı.

Yunanistan'dan göçe karşı Türkiye sınırına yüzen bariyer önlemi, System.String[]

Yunanistan hükümeti, Türkiye'den Yunan adalarına gelen göçü durdurabilmek için yüzen bariyer kullanılacağını açıkladı.


Savunma Bakanlığı, bu amaçla, 2,7 kilometre uzunluğundaki yüzen bariyer için üç ay içinde teklif vermeleri konusunda özel şirketleri ihaleye davet etti.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:32 
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