Yunanistan'dan göçe karşı Türkiye sınırına yüzen bariyer önlemi

Yunanistan hükümeti, Türkiye'den Yunan adalarına gelen göçü durdurabilmek için yüzen bariyer kullanılacağını açıkladı.



Savunma Bakanlığı, bu amaçla, 2,7 kilometre uzunluğundaki yüzen bariyer için üç ay içinde teklif vermeleri konusunda özel şirketleri ihaleye davet etti.