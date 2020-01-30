Yunanistan'dan göçmen akınına karşı yüzen bariyer önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'dan göçmen akınına karşı yüzen bariyer önlemi - Son Dakika

Yunanistan'dan göçmen akınına karşı yüzen bariyer önlemi

7 saat önce

Yunan hükümeti, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanacak.

Yunanistan'dan göçmen akınına karşı yüzen bariyer önlemi, System.String[]

Yunan hükümeti, Ege adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini engellemek amacıyla yüzen bariyer kullanacak.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda olması planlanan bariyerin yapımı için Yunanistan Savunma Bakanlığının ihale açtığı belirtildi.

Projenin yaklaşık 500 bin avroya mal olacağı bilgisine yer verilen haberlerde, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak bariyerin, 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması, üzerinin de yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planladığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 59 bin 726 açıklamıştı.

Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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