Yunanistan'dan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'dan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale - Son Dakika

Yunanistan'dan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale

6 saat önce

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ve yakın bölgelerden telleri aşarak geçmeye çalışan yüzlerce göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açılmasıyla yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Sayıları giderek artan mültecilerin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşü devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde binlerce mülteci girmek için beklerken, çok sayıda mülteci ise tel örgüleri aşarak geçmeye çalıştı. İçeriye girmeye çalışan yüzlerce mülteciye Yunanistan güvenlik güçleri gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Yunanistan güvenlik güçlerinin attığı gaz bombalarından çocuklar da etkilendi. Aileler çocuklarını sınır bölgelerinden uzaklaştırdı. Mültecilerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Yunanistan'dan göçmenlere gaz ve ses bombasıyla müdahale

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:30 Kaynak: İHA
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