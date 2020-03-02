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Yunanistan'dan göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale
6 saat önce
Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, denizde de botları engelledi.
Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, denizde de botları engelledi.
Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Sınırda kötü hava şartlarında bekleyen göçmenler sert müdahale nedeniyle zorlu anlar yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:24
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