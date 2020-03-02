Yunanistan'dan göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale

6 saat önce

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, denizde de botları engelledi.View on euronews

Yunanistan'dan göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:03 
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