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Yunanistan'dan göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale
6 saat önce
Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı.
Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Kara sınırında göçmenleri gaz ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan Yunan yetkililer, denizde de botları engelledi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:03
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