Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı - Son Dakika
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Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı

03.10.2022 21:32
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçağın, bir yolcunun talimatlara uymayarak sorun çıkarması nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu yolcunun verilen talimatlara uymaması dolayısıyla, pilot Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

Uçağın inmesinin ardından sorun çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Yunan basınında, söz konusu yolcunun uçuşta kullandığı kimlik bilgilerinin doğru olmadığını ve hakkında Yunan mahkemelerinde henüz sonuçlanmamış bir dava bulunduğu da yer aldı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, İstanbul, Selanik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı - Son Dakika
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