Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi

13.06.2022 15:47

Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendiEDİRNE Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi

EDİRNE Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve merkeze Elçili köyleri güzergahında çok sayıda Türkiye'ye geri itilen kaçak göçmenler yalın ayak ve eşyaları alınmış şekilde vatandaşlarının telefon görüntülülerine yansıdı. Göçmenler yollarda tehlike oluşturduğu da gözlemlenirken bazıları ise otostop çekti. Öte yandan seyir halinde olan vatandaşın görüntülediği göçmenlerin kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüğü görüldü.

Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi - Son Dakika
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