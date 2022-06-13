Edirne 'nin Yunanistan sınırına yakın Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve merkeze Elçili köyleri güzergahında çok sayıda Türkiye'ye geri itilen kaçak göçmenler yalın ayak ve eşyaları alınmış şekilde vatandaşlarının telefon görüntülülerine yansıdı. Göçmenler yollarda tehlike oluşturduğu da gözlemlenirken bazıları ise otostop çekti. Öte yandan seyir halinde olan vatandaşın görüntülediği göçmenlerin kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler böyle görüntülendi - Son Dakika

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