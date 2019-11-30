Son Dakika Haberleri: Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi

6 saat önce

Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye ültimatomu

Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi'yi sınır dışı edeceğini bildirdiği öğrenildi.


AFP haber ajansının edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi.

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Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:58 
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