Yunanistan'dan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ne Türkiye anlaşması nedeniyle sınır dışı tehdidi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan'ın, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi'yi sınır dışı edeceğini bildirdiği öğrenildi.



AFP haber ajansının edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi.