Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi - Son Dakika

Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi

6 saat önce

YUNANİSTAN, Kaş'a yaklaşık 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na göçmen botlarının çıkmasını engellemek için tedbirlerini artırdı.

Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi, System.String[]

YUNANİSTAN, Kaş'a yaklaşık 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na göçmen botlarının çıkmasını engellemek için tedbirlerini artırdı. Son günlerde 100'ü aşkın göçmenin adaya geçişinin ardından, Yunan donanmasına ait hücumbotlar adaya gönderildi.

Türkiye'nin göçmenlere müdahale etmeme kararının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi göçmenlerin Avrupa'ya gidiş noktalarından biri haline geldi. Edirne sınırından ve Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçemeyen Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu göçmenler, Kaş'a 3 mil uzaklıktaki Meis Adası'na ulaşabilmek için bölgeye geldi. Son bir haftada Meis Adası'na yaklaşık 100 göçmenin gittiği öğrenildi.

YUNAN DONANMASI TAKVİYE YAPTI

Meis Adası'nda 1 Yunan Sahil Güvenlik botunun görev yaptığı, göçmenlerin zodyak botlarla adaya çıkma çabaları üzerine Yunanistan'ın güvenlik tedbirlerini artırdığı öğrenildi. Adaya çıkan 100'ün üzerinde göçmenin ardından Yunan donanması, 2 hücumbotu bölgeye gönderdi. Meis Adası etrafında devriye gezen Yunan botu sayısı böylelikle 3'e ulaştı. Yerel kaynaklar, adaya asker takviyesi yapıldığını da kaydetti.

BÖLGEDEKİ KOYLAR BOŞ KALDI

Kaş'taki Üzümlü iskelesi, Seyrek Çakıl koyu ve dünyaca ünlü Kaputaş plajı, zodyak botların kolay indirilmesi ve Meis'e yakınlıkları nedeniyle göçmenlerin rotaları arasında yer alıyor.

Göçmenler için alternatif geçiş noktası olan Kaş'ın koyları ise bugün boş kaldı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu 33 Afgan, dün botlarını denize indirmiş ve çıkan rüzgar nedeniyle vazgeçmişti.

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Yunanistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
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