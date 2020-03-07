Yunanistan'dan mültecilere tazyikli suyla müdahale - Son Dakika
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Yunanistan'dan mültecilere tazyikli suyla müdahale

18 dakika önce

ATİNA (İHA) – Yunanistan güvenlik güçleri, sınırdaki mültecilere tazyikli suyla müdahale etti.

Yunanistan'dan mültecilere tazyikli suyla müdahale, System.String[]

ATİNA (İHA) – Yunanistan güvenlik güçleri, sınırdaki mültecilere tazyikli suyla müdahale etti.


Türkiye'nin sınırlarını mülteci geçişlerine açması üzerine, Avrupa'ya açılan sınır kapılarına mülteci akını yaşandı. Mültecilerin Avrupa'ya geçişini önlemek adına Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde önlemler alınırken, Yunanistan sınırında mültecilere tazyikli su ile müdahale edildi. - ATİNA

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:41 Kaynak: İHA
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