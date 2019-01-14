Son Dakika Haberleri: Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı

Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı

1 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz.

Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı, System.String[]
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:39 

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Ekonomi
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