Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı
1 saat önce
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:39
İstifa Eden Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Türkiye'ye Gönderme Yaparak Veda Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı