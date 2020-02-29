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Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale
6 saat önce
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına toplandı.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:21
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