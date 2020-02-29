Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale

6 saat önce

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı

Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale, System.String[]

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına toplandı.


Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Yunanistan, Karaağaç, İstanbul, Edirne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı
Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:54:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gaz bombalı müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]