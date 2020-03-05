Yunanistan'dan Soylu'ya yanıt: Sınırlar ne pahasına olursa olsun korunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç sınırına 1000 özel harekat polisi gönderildiğini açıklaması, Yunanistan'da "sınır bölgesinin sıcak gelişmelere gebe olduğu" şeklinde algınlandı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, "Sınırların ne pahasına olursa olsun korunacağını" söyledi.

Petsas, " Türkiye'nin mültecileri sınırı geçmeye resmen teşvik ettiği her gün daha fazla anlaşılıyor" dedi.

Buna rağmen mültecilerin toplu halde sınırı geçme teşebbüslerinin Yunan muhafız güçleri tarafından önlendiğini de belirten Petsas, Yunan polisi ve sınıra yığılan askerlerin "son bir hafta içinde 35 bin mültecinin Yunan sınırını geçmesini önlediğini ve bu süre içinde sınırı aşmayı başaran, çoğu Afgan ve Pakistan kökenli 244 mültecinin gözaltına alındığını" açıkladı.

Soylu ne demişti?

Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye 1000 özel harekat polisi sevk edildiğini açıklamıştı.

Süleyman Soylu, tam donanımlı özel harekat polislerinin "geri itmeleri engellemek için" bölgede görev yapacaklarını söylemişti.

Soylu, "Havadan bütün sınırı kontrol ederek helikopterle geldik. 4-5 bin kişilik bir grubun sınırda beklediğini gördük. Biz artık buradan Yunanistan ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme koymuyoruz" demişti.

Şu ana kadar 139 bin 70 göçmenin Yunanistan'a geçiş yaptığını söyleyen Soylu, Atina'yı da "Yunan tarafı yalan üzerine yalan söylüyor. Geçen yıl 7 bin 300 FETÖ'cüyü seve seve aldı Yunanistan. Yunanistan bu süreçte sınıfta kalmıştır" diyerek eleştirmişti.