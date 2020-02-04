Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası - Son Dakika

Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası

6 saat önce

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Yüksek İrtifa Hava Savunma füzesi Patriot bataryalarından birini Suudi Arabistan'a vermesinin kararlaştırıldığını belirterek, bu durumun Yunanistan'ı bölgede istikrar unsuru olarak öne çıkardığını ve enerji...

Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası, System.String[]

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Yüksek İrtifa Hava Savunma füzesi Patriot bataryalarından birini Suudi Arabistan'a vermesinin kararlaştırıldığını belirterek, bu durumun Yunanistan'ı bölgede istikrar unsuru olarak öne çıkardığını ve enerji güvenliğine katkı sağladığını savundu.

Peças, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Arap yetkililerle olan temaslarında, jeopolitik meselelerin yanı sıra Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a bir adet Patriot füze bataryası verilmesi meselesinin ele alındığını açıkladı.

Bu konudaki görüşmelerin 2019'da başladığını ve söz konusu girişimde ABD, İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığını ifade eden Peças, "(Suudi Arabistan'a) Patriot verilmesi enerji güvenliğine katkı sağlıyor, ülkemizi bölgede istikrar unsuru olarak öne çıkarıyor ve Suudi Arabistan ile olan bağlarımızı güçlendiriyor. ve tabii ki savunma sistemi olarak bölgedeki diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmuyor." dedi.

Peças, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan'a Patriot bataryası vermesinin ülkenin askeri gücünü etkilemeyeceğini, Patriotların sevk edilmesi ve konuşlandırılmasıyla ilgili maliyetin tamamının Suudi Arabistan tarafından karşılanacağını belirtti.

Patriot füze sisteminin Suudi Arabistan'da "kritik enerji yapılarının" korunmasında kullanılacağını aktaran Peças, "Yunanistan'ın caydırıcı gücü devam ediyor. Daha önce atıl durumda bulunan bir adet Patriot bataryası 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren aktif hale getirildi. Girişimin maliyetinin tamamı ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
Khabib Nurmagomedov'a, Floyd Mayweather'la maç yapması için 100 milyon dolar teklif ettiler ABD, Suriye'de petrol sahasına giden Rus askerlerinin yolunu yine kesti İran: Süleymani, suikast sırasında Suudi Arabistan'a mektup taşıyordu

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:45:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]