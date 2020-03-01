Yunanistan'dan tampon bölgedeki göçmenlere sert müdahale (5) - Drone - Son Dakika

Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombalara atıp, su sıkarak müdahalede bulunuyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.