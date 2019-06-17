Son Dakika Haberleri: Yunanistan'dan Türkiye'ye AB üzerinden 'sondaj yaptırımı' uyarısı
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Yunanistan'dan Türkiye'ye AB üzerinden 'sondaj yaptırımı' uyarısı

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarında doğal gaz arama çalışmaları yapması sebebiyle Avrupa Birliği'den (AB) yaptırım talep edeceklerini bildirdi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye AB üzerinden 'sondaj yaptırımı' uyarısı, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarında doğal gaz arama çalışmaları yapması sebebiyle Avrupa Birliği'den (AB) yaptırım talep edeceklerini bildirdi.

Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'nda konuşan Çipras, Yunanistan ya da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçları olacağını belirterek "AB Zirvesi öncesinde fikir birliğine vardık. Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bir sondaj çalışmasının yapılacağı teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlanmalı." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:23 
Alexis Tsipras, Avrupa Birliği, Türkiye, Yunanistan, Dünya
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