Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi

11.04.2022 20:37
Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi

Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir insani yardım paketi daha gönderdiği bildirildi.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir insani yardım paketi daha gönderdiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yardımın Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Attiki Eyalet Başkanlığı, Yunan Kızılhaç Kurumu ve Dünya Doktorları Derneğinin desteğiyle gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Odessa'daki Yunanistan Başkonsolo su Dimitri Dohtsi'nin teslim aldığı yardımın, gıda, sağlık malzemesi ve ilaç gibi malzemeler içerdiği ifade edildi.

Yunan Kızılhaç Kurumunun insani yardım misyonunun ise 12 Nisan'da Atina'dan yola çıkarak Odessa'ya gideceği ifade edilen açıklamada, gıda, su, dezenfektan ve üç jeneratörün de dahil olduğu 50 tonluk insani yardım malzemesinin Ukrayna'daki savaş mağdurlarına ulaştırılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Yunanistan'ın istenmeyen kişi ilan ettiği Rus diplomatların şüpheli ilişkileri Yunanistan'ın istenmeyen kişi ilan ettiği Rus diplomatların şüpheli ilişkileri Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Ukrayna, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi - Son Dakika


Son Dakika
20:35 Öğrencilerin merakla beklediği zam muafiyeti için son söz İmamoğlu'nda!
20:31 Fransa'da sandıktan Karim Benzema'nın çıkması damga vurdu!
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:43 Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 20:47:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan Ukrayna'ya yeni insani yardım paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement