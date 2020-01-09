Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi - Son Dakika Dünya

Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

6 saat önce

Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.

Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.


Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.

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Yenikarpuzlu, Yunanistan, İpsala, Edirne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:36 
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