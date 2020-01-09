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Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi
6 saat önce
Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi.
Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:36
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