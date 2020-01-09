Yunanistan'dan ülkeye kaçak sokulan 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yenikarpuzlu beldesinin Güney Virajı mevkisinde hudut askerlerince çalılıklar arasında karton kutular ve çuvallar tespit edildi.

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