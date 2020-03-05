Yunanistan'dan yabancı gazetecilere "göçmen" baskısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'dan yabancı gazetecilere 'göçmen' baskısı - Son Dakika

Yunanistan'dan yabancı gazetecilere "göçmen" baskısı

6 saat önce

YUNANİSTAN polis ve istihbaratının, göçmenlere sınır kapısında uygulanan şiddet görüntülerini engellemek için yabancı basın mensuplarına baskı yaptığı öğrenildi.

Yunanistan'dan yabancı gazetecilere
–YUNANİSTAN polis ve istihbaratının, göçmenlere sınır kapısında uygulanan şiddet görüntülerini engellemek için yabancı basın mensuplarına baskı yaptığı öğrenildi.  Yunan polis ve istihbarat yetkililerinin yabancı gazetecilerin ofislerine giderek, şiddet görüntülerini haber olarak verilmemesini istediği aksi durumda Yunanistan'da görev yapmalarına zorlaşacağı tehdidinde bulundukları kaydedildi.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınır kapısında bir hafta boyunca gazla, coplarla, plastik ve gerçek mermilerle engelleniyor. Yunan polisinin açtığı ateşle iki göçmen öldü, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda göçmen ise yaralandı. Sınır bölgesinden gelen görüntüler tüm dünyanın tepkisini çekerken, Yunanistan polisi ve istihbaratının mültecilere uygulanan şiddet haberlerini engellemek için yabancı gazetelerin temsilcilerine baskı yaptığı öğrenildi.

GÖRMEYİN, GÖSTERMEYİN

Yunan polisi ve istihbaratının ekipler halinde yabancı gazetecileri ofislerinde olaylarla ilgili bilgilendirme adı altında görüşme yaptıkları öğrenildi. Kontrolsüz göç dalgasının Avrupa'yı etkilememesi bu müdahalelerde bulunmak durumunda kaldıkları gerekçesini öne süren Yunanistan polis ve istihbaratının, gazetecilerden yaşanan ölüm ve yaralama olaylarının haberleştirilmemesini istediği kaydediliyor.

GÜVENLİĞİ TEHDİT GÖRÜRÜZÇocuk ve kadınların da aralarında olduğu mültecilere yapılan sert müdahaleleri bile haklı gösterme gayretinde olan Yunanistan polisi ve istihbaratı, yapılanların olağan karşılanması gerektiği değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. Tüm yayınları takip ettiklerini, Yunanistan'ın güvenliği ve çıkarları için olumsuz haberler görülmesi halinde kasıt aranacağı ve bu durumdaki yabancı medya kuruluşlarının da ülkeden çıkarılmasının dahi söz konusu olabileceği uyarısı yapıldığı belirtildi.


- İstanbul
Yunanistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
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