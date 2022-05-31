SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te - Son Dakika
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SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te

31.05.2022 16:57

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bosna Hersek ziyareti kapsamında mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bosna Hersek ziyareti kapsamında mevkidaşı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Saraybosna'da gerçekleşen görüşmenin ardından Dendias, yaptığı açıklamada, ülkesinin Balkanlar'da sınır değişikliklerine karşı olduğunu vurguladı.

Dendias, Bosna Hersek'teki sorunların, ülke içerisinde yapılacak görüşmelerle çözülmesi gerektiğini ve üçüncü bir tarafın iç mevzulara dahil olmasının bölgenin istikrarsızlaştırılmasına sebep olacağını belirtti.

Turkovic ise ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) aday ülke statüsü alabilmesi için Yunanistan'ın desteğine güvendiğini ifade etti.

SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Bosna Hersek'te

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Kaynak: AA

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