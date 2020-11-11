Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias karantinaya girdi - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, görüştüğü bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya girdiği bildirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dendias'ın bugün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yapması planlanan görüşmesini iptal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Dendias'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya girdiği kaydedildi.
Şükri, Atina'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin heyetinde yer alıyor.
- Kaynak: AA
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