Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi - Son Dakika
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi Görüşme öncesi ateş kontrolü Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının inişi
Görüşme öncesi ateş kontrolü
Dendias-Şukri görüşmesi KAHİRE - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.06.2020 00:58:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi - Son Dakika